POL-PDKL: Weihnachtsbaum geklaut

Meisenheim (ots)

Wenig weihnachtlich mutet der Diebstahl eines Weihnachtsbaums in der Untergasse an. Der Baum stand dort in der Nacht zum Donnerstag in einem Christbaumständer in der Weihnachtsdekoration der Fahrschule. Die Suche nach dem Diebesgut ist jahreszeitbedingt nicht einfach, da in vielen Wohnungen und auch außerhalb der Häuser üblicherweise vergleichbare Objekte stehen. Die Weihnachtsymbole stehen für Frieden und Besinnlichkeit; bleibt zu hoffen, dass die Langfinger zumindest ein schlechtes Gewissen haben, wenn sie ihre Geschenke unter den gestohlenen Baum legen.

