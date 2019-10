Polizei Paderborn

POL-PB: Beim Aussteigen mit Radfahrer zusammengeprallt

Paderborn (ots)

(mh) Bei einem Verkehrsunfall auf der Bahnhofstraße in Paderborn hat sich am Mittwochabend ein Fahrradfahrer schwere Verletzungen zugezogen. Der 25-Jährige war gegen 20.20 Uhr mit seinem Rad stadteinwärts auf dem Fahrradschutzstreifen unterwegs. Als er an einem am rechten Rand abgestellten Daihatsu vorbeifuhr, öffnete der 49-jährige Autoinsasse die Fahrertür und es kam zum Zusammenstoß. Der Radfahrer, der einen Fahrradhelm trug, stürzte zu Boden und musste mit einem Krankenwagen in ein Paderborner Krankenhaus gebracht werden.

