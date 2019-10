Polizei Paderborn

POL-PB: Auffahrunfall auf der B 64

Paderborn - Schloße Neuhaus (ots)

(mh) Bei einem Verkehrsunfall auf der B 64 in Paderborn-Schloß Neuhaus haben sich am Dienstagnachmittag vier Personen Verletzungen zugezogen. Gegen 15:45 Uhr war eine 50-jährige Mazdafahrerin in Fahrtrichtung Schloß Neuhaus unterwegs. Unmittelbar hinter der Auffahrt zur A 33 fuhr sie auf den Mercedes eines 32-Jährigen auf, der an einer roten Ampel gehalten hatte.

Die Frau zog sich schwere Verletzungen zu und musste ebenso, wie ihre leichtverletzte 77-jährige Beifahrerin per Rettungswagen in ein Paderborner Krankenhaus gebracht werden. Auch der Fahrer und die 40-jährige Beifahrerin im Mercedes mussten leichtverletzt ins Krankenhaus. Zwei Kinder (2 Jahre ; 3 Monate), die auf der Rückbank gesessen hatten, blieben unverletzt.

Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die B 64 wurde für die Zeit der Unfallaufnahme kurz gesperrt.

