POL-PB: Einbrüche in Wohnhäuser

(mb) In Schloß Neuhaus und in Elsen sind Einbrecher am Wochenende in Wohnhäuser eingestiegen.

An der Hermann-Löns-Straße verübten die Täter den Einbruch am Freitagabend zwischen 18.15 Uhr und 21.45 Uhr, während die Bewohner nicht daheim waren. Durch aufgebrochene Fenster waren die Einbrecher ins Haus gelangt und hatten alle Räume durchwühlt. Sie entwendeten Bargeld und Schmuck.

Am Samstag waren die Bewohner eines Hauses an der Schlaunstraße von 13.00 Uhr bis 20.20 Uhr nicht zuhause. In diesem Zeitraum wurde eine Tür am Wintergarten aufgebrochen und das Haus nach Wertsachen durchsucht. In diesem Fall ließen die Täter Schmuck mitgehen.

Bereits am frühen Freitagmorgen waren Einbrecher zwischen 00.45 Uhr und 05.00 Uhr in Elsen an der Wewerstraße in ein Wohnhaus eingedrungen. Die Bewohner hatten in dieser Zeit geschlafen. In mehreren Räumen hatten die Täter nach Beute gesucht. Sie entwendeten Geldbörsen, einen Laptop sowie Autoschlüssel. Damit drangen die Einbrecher in zwei Autos der Familie ein und suchten auch darin nach Wertsachen.

In allen Fällen sucht die Polizei Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben. Sachdienliche Hinweise unter Telefon 05251/3060.

