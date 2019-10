Polizei Paderborn

POL-PB: Einbrüche in Lokale

Paderborn (ots)

(mb) In den letzten Tagen sind in Paderborn Einbrüche in ein Café, ein Clubhaus und einen Imbiss verübt worden.

In der Nacht zu Freitag (25.10.2019) hebelten Einbrecher die Eingangstür eines von der Fürstenallee erreichbaren Cafés am Padersee auf. Aus dem Lokal entwendeten die Täter Lebensmittel. Im Laufe der Woche hatte es in dem Café bereits einen Einbruchsversuch gegeben.

Am Fürstenweg schlugen Einbrecher in der Nacht zu Samstag ein Fenster zum Clubhaus eines Tennisvereins ein. Aus dem Gebäude wurden zwei TV-Geräte und ein Tablet-PC entwendet.

Ein Imbiss an der Alte Torgasse Ecke Kinopassage war in der Nacht zu Montag das Ziel von Einbrechern. Sie hebelten die Eingangstür auf und stahlen das Wechselgeld aus der Kassen.

In allen Fällen sucht die Polizei Zeugen. Sachdienliche Hinweise unter Telefon 05251/3060.

