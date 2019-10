Polizei Paderborn

POL-PB: Einbrecher stehlen Autoräder aus Werkstatt

Lichtenau (ots)

(mb) In Atteln ist am Wochenende ein Einbruch in eine Autowerkstatt an der Finkestraße verübt worden.

Die Täter hebelten die Tür zu einem Lagerraum auf und entwendeten mehrere Vierersätze Autoreifen mit Felgen. Zum Abtransport müssen die Einbrecher ein Fahrzeug genutzt haben.

Die Polizei sucht Zeugen, die am Wochenende verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe gesehen haben. Sachdienliche Hinweise unter Telefon 05251/3060.

