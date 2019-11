Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Einfamilienhaus

Hamm-Pelkum (ots)

Unbekannte brachen in der Zeit von Dienstag, 29. Oktober 18 Uhr bis Montag, 04. November 16 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Gerhard-Neuhaus Straße ein. Die Einbrecher schoben eine Jalousie auf der Terrasse nach oben, schlugen die Scheibe ein und gelangten so ins Haus. Sie erbeuten Schmuck und verließen unerkannt den Tatort. Hinweise nimmt Polizei unter der Rufnummer 02381 916-0 entgegen. (av)

