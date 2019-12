Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Parkplatz-Unfall

Lauterecken (ots)

Eine Unfallflucht hat ein 58-jähriger Mann am Donnerstag bei der Polizei gemeldet. An seinem PKW wurde die Heckstoßstange mit der Anhängerkupplung eines anderen Fahrzeuges beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von dem Parkplatz in der Saarbrücker Straße ohne Hinweise auf seine Person zu hinterlassen. Im Rapport der Polizei ist weiter vermerkt, dass der Unfallverursacher später bei der Dienststelle angerufen hatte. Er teilte mit, dass er den Geschädigten bezüglich der Schadensregulierung bereits kontaktiert habe. Über die Frage, ob hier eine "Unfallflucht" vorlag, wird die Staatsanwaltschaft entscheiden.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lauterecken



Telefon: 06382 9110

PILauterecken@Polizei.RLP.de

https://www.polizei.rlp.de/?id=1355



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell