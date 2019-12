Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Falscher Polizeibeamter am Telefon

Oberstaufenbach (ots)

Im Landkreis Kusel kommt es am Donnerstagvormittag zu einem Betrugsversuch durch einen "falschen Polizeibeamten". Der vermeintliche Beamte gab sich am Telefon als "Polizeikommissar der Polizei Niedermohr" aus. Er wolle sich über einen angeblichen Einbruch in der Nachbarschaft des Anschlussinhabers erkundigen. Das potentielle Opfer bemerkte den Schwindel schnell und beendete das Gespräch rechtzeitig. Bislang sind der PI Kusel keine weiteren, aktuellen Fälle bekannt. Sollten sie ebenfalls einen solchen Anruf angenommen haben, so wenden sie sich bitte an die "echte" Polizei in Kusel, Telefon: 06381 - 919 - 0 oder per E-Mail unter: pikusel@polizei.rlp.de.

