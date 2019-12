Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Serie von versuchten Diebstählen aus PKW

Glan-Münchweiler (ots)

Im Tatzeitraum von Donnerstag, 19.12.2019 bis Freitag, 20.12.2019 kam es im Ortsbereich von Glan-Münchweiler zu einer Serie von versuchten Diebstählen aus PKW. Der oder die bislang unbekannte/n Täter bewegten sich dabei über mehrere Straßen, durchsuchten die nach ersten Ermittlungen unverschlossenen Autos der Geschädigten nach Diebesgut. Schäden an den Fahrzeugen sind bisher nicht bekannt. Sollten weitere Geschädigte betroffen sein, so bittet die Polizei Kusel um Meldung, auch wenn augenscheinlich nichts gestohlen wurde. Hinweise auf den/die Täter nimmt die Polizei Kusel unter 06381-919-0 oder per E-Mail unter pikusel@polizei.rlp.de entgegen.

