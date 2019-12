POL-PDKL: Gestohlenes E-Bike im Wald gefunden - Korrektur der Pressemeldung von 12 Uhr

Polizeidirektion Kaiserslautern

Das am Montagabend in der Rheingrafenstraße gestohlene Mountain E-Bike ist am Mittwochnachmittag gefunden worden. Ein Jäger fand das Fahrzeug im Wald nahe der Cronenberger Straße neben dem Feldwirtschaftsweg zur Pfälzer-Wald-Hütte. Somit bittet die Polizei um Hinweise zu Personen, die zwischen Montagabend und Mittwochnachmittag in Lauterecken sowie zwischen der Stadt und der Fundstelle mit dem Fahrrad gesehen wurden. Auch Fußgänger, die von der Fundstelle gekommen sein könnten, sind für die Ermittler interessant. Die Polizeiinspektion ist unter Telefon-Nummer 06382 9110 erreichbar.

