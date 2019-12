Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfallflucht

Bild-Infos

Download

Meisenheim (ots)

Ein Jeep ist in der Nacht zum Mittwoch in der Schmidtsgasse beschädigt worden. Das Fahrzeug wurde am Vortag um 17 Uhr in der Einfahrt zu einem privaten Gebäude abgestellt. Am Mittwochmorgen, um 09:30 Uhr, waren Schäden am linken vorderen Radlauf festzustellen. Weiße Lackspuren geben einen Hinweis auf den Verursacher. Dieser hatte vermutlich mit seinem Fahrzeug in der Hofeinfahrt gewendet und war mit seinem Wagen gegen den des Geschädigten gestoßen. Hinweise zu dem unfallflüchtigen Verursacher bitte unter Telefon-Nummer 06382 9110.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lauterecken



Telefon: 06382 9110

PILauterecken@Polizei.RLP.de

https://www.polizei.rlp.de/?id=1355



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell