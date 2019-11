Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Wohnungseinbruch - Einbruch in Firmengebäude - Seitenscheibe eingeschlagen - Unfall

Aalen (ots)

Langenburg: Seitenscheibe eingeschlagen

An einem PKW VW, welcher auf einem Firmenparkplatz im Bahnweg abgestellt war, wurde zwischen Freitagabend und Dienstagnachmittag die Scheibe der Fahrertür eingeschlagen. Hierdurch entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Hinweise nimmt der Polizeiposten Blaufelden unter der Rufnummer 07953 / 925010 entgegen.

Crailsheim: Einbruch in Firmengebäude

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag überstiegen bislang unbekannte Einbrecher einen Industriezaun in der Roßfelder Straße und gelangten so auf das Gelände einer dortigen Firma. Anschließend wurde im Eingangsbereich ein Fenster ausgebaut und dadurch der Zugang in die Räumlichkeiten ermöglicht. Aus einem Bürocontainer entwendete der oder die Täter einen Bargeldbetrag in Höhe von 15 Euro. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 200 Euro geschätzt. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 / 4800 entgegen.

Stimpfach: Wohnungseinbruch

Durch Aufhebeln einer Terrassentür gelangte ein Einbrecher zwischen Dienstagmorgen und Donnerstagmorgen in ein Wohnhaus in der Mühlbergstraße. Im Untergeschoss wurde zudem eine Tür aufgebrochen. Entwendet wurde nichts. Hinweise nimmt der Polizeiposten Fichtenau unter der Rufnummer 07962 / 379 entgegen.

Crailsheim: Unfall in der Bahnhofstraße

in der Bahnhofstraße setzte am Donnerstag um 07:45 Uhr eine 34-jährige Frau mit ihrem VW Bus ein Stückchen zurück, um einem weiteren PKW die Einfahrt in einen Parkplatz zu ermöglichen. Hierbei übersah sie einen dahinter stehenden VW Golf einer 32-Jährigen. Beim Zusammenstoß entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1200 Euro.

