POL-MA: Mannheim-Waldhof: Einbruch in Friseursalon - Polizei sucht Zeugen!

Mannheim (ots)

In der Oppauer Straße wurde in der Zeit von Montag, 18:30 Uhr bis Dienstag, 7 Uhr, in einen Friseursalon eingebrochen. Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter waren durch Aufhebeln der Eingangstür in den Salon gelangt und hatten aus einem der Räume ein Laserenthaarungsgerät gestohlen. Der Wert des Diebesguts wird auf über 10.000 Euro geschätzt. An der Tür entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Sandhofen unter Tel.: 0621/77769-0 in Verbindung zu setzen.

