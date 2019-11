Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Über Terrassentür in Einfamilienhaus eingebrochen - Zeugen gesucht!

Schwetzingen (ots)

Am Dienstag, in der Zeit von 7 Uhr bis 18:45 Uhr, brach ein bislang Unbekannter in ein Einfamilienhaus im "Königsäcker" ein. Der Täter hatte gewaltsam die Terrassentür des Anwesens aufgehebelt und in den Räumlichkeiten mehrere Schubladen durchwühlt. Nach derzeitigem Kenntnisstand ließ er dabei Bargeld und mehrere silberne Ringe, Ketten und Armreifen mitgehen. Der Diebstahlschaden wird auf über 500 Euro geschätzt. In welcher Höhe Sachschaden an der Tür entstand, steht bislang nicht fest.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwetzingen unter Tel.: 06202/288-0 in Verbindung zu setzen.

