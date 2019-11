Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Waldhof: Baucontainer aufgebrochen und Gaswarngerät gestohlen - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots)

Im Zeitraum von Montag, 16:30 Uhr bis Dienstag, 6:50 Uhr, wurde in der Straße "Starke Hoffnung", an der Kreuzung zur Straße "Korbangel", ein Baucontainer aufgebrochen. Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter hatten sich durch Aufhebeln der Eingangstür Zugang zum Container verschafft und aus dem Inneren ein Gaswarngerät sowie zwei Ladestationen im Wert von ca. 1.500 Euro gestohlen. Anschließend ergriffen die Diebe in unbekannte Richtung die Flucht. Der entstandene Sachschaden kann derzeit nicht beziffert werden.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Käfertal unter Tel.: 0621/71849-0 zu melden.

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Nadine Maier

Telefon: 0621 174-1107

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

