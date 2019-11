Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hemsbach/ Mannheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Körperliche Auseinandersetzung zwischen Fußballspielern, Zeugen gesucht!

Hemsbach/ Mannheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Bereits am Sonntag, 27. Oktober gegen 10 Uhr fand auf dem Sportplatz in der Hüttenfelder Straße in Hemsbach ein Fußballspiel zwischen den Mannschaften der SG Hemsbach und des VfB Mannheim-Gartenstadt statt.

Gegen Ende der ersten Halbzeit soll es bei dem Fußballspiel zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei gegnerischen Spielern gekommen sein.

Beide Spieler, ein 30-Jähriger und ein 38-Jähriger sollen hierbei verletzt worden sein.

Die Ermittlungen u.a. wegen Körperverletzungsdelikten führt der Polizeiposten Hemsbach. Die Ermittler suchen nun nach Zeugen, die den Vorfall gesehen haben und sachdienliche Hinweise geben können. Diese mögen sich unter 06201 71207 melden.

