Polizei Düren

POL-DN: Autos von Firmengelände gestohlen

Düren (ots)

Ein Autohaus an der Felix-Wankel-Straße war in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch Ziel von Dieben. Nach ersten Feststellungen wurden drei hochwertige Gebrauchtwagen ohne Kennzeichen sowie ein Kennzeichenpaar entwendet. Der Schaden liegt bei etwa 100000 Euro.

Zwischen Dienstabend, 18:30 Uhr, und Mittwochmorgen, 08:50 Uhr, drangen demnach bislang Unbekannte in einen Bürocontainer auf dem Gelände des Autohauses ein. An der rückwärtigen Tür, die in Richtung Felix-Wankel-Straße liegt, befanden sich mehrere massive Hebelspuren. Im Inneren wurde ein Aktenschrank geöffnet und daraus die Fahrzeugschlüssel entnommen. Entwendet wurden ein Pkw Audi A 4 Avant in der Farbe Weiß, ein Pkw Audi A 7 Sportback in der Farbe Schwarz sowie ein Pkw Audi A 3 Sportback in der Farbe Grau. Das entwendete Kennzeichenpaar lautet auf AC - QR 8932.

Die Kriminalpolizei hat Spuren vor Ort gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen im Tatzeitraum nimmt der zuständige Sachbearbeiter zur den üblichen Bürodienstzeiten unter der Rufnummer 02421 949-8321 entgegen. Außerhalb dieser wenden Sie sich bitte an die Leitstelle der Polizei unter der Rufnummer 02421 949-6425.

Rückfragen bitte an:



Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell