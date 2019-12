Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Einbrüche geklärt, Täter ermittelt

Obermoschel/Rockenhausen (Donnersbergkreis) (ots)

Ein Diebstahl von über einhundert hochwertigen Gartengeräten aus einer von einem Verein angemieteten Garage in Obermoschel konnte nach über zwei Jahren geklärt werden. Die Tat ereignete sich bereits im Oktober 2017, der Wert des Stehlgutes belief sich auf knapp 5.000 Euro.

Bei einer Wohnungsdurchsuchung Anfang Dezember in Rockenhausen, wurden Teile des damaligen Diebesgutes aufgefunden. Dabei handelte es sich um neun Spaten, sechs Astscheren und vier Bügelsägen. Der Tatverdacht richtet sich gegen zwei männliche Personen aus dem Donnersbergkreis, die mittlerweile 18 und 20 Jahre alt sind.

Anlass für die Durchsuchung war ein weiterer Einbruch am 02.12.2019 in ein Einfamilienhaus in einem Ortsteil von Rockenhausen. Bei diesem Einbruch wurden zwei Kreditkarten, ein Laptop, Konzertkarten sowie persönliche Dokumente entwendet. Der 18-jährige Tatverdächtige versuchte im Anschluss, am Geldautomaten einer Sparkasse Geld abzuheben, was jedoch misslang.

Im Rahmen der Durchsuchung konnten auch die entwendeten persönlichen Dokumente aufgefunden werden. Weiterhin wurde ein im August 2018 gestohlenes KFZ-Kennzeichen sichergestellt. Des Weiteren wurden elf Ecstasy-Tabletten beschlagnahmt. Diesbezüglich wurde gesondert Strafanzeige wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz erstattet. Gegen den 18-Jährigen wird auch noch wegen weiterer Straftaten ermittelt. Die Ermittlungen dauern an.

