Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Wildunfall mit Personenschaden

Ruthweiler (ots)

Auf der L176 ist es am Donnerstagnachmittag zu einem Verkehrsunfall mit einem Verletzten gekommen. Der Fahrer war mit seinem PKW zwischen Ruthweiler und Thallichtenberg unterwegs. Laut eigenen Angaben habe ein bislang unbekanntes Tier die Fahrbahn überquert. Der Verkehrsteilnehmer wollte diesem ausweichen und verlor dadurch die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kam nach rechts von der Straße ab und kollidierte mit mehreren Bäumen. Der Fahrer wurde glücklicherweise "nur" leicht verletzt, der Sachschaden am PKW liegt geschätzt im vierstelligen Eurobereich. Der Verletzte wurde ins nahe gelegene Westpfalzklinikum Kusel verbracht und der PKW abgeschleppt. Darüber hinaus waren Polizei und Feuerwehr im Einsatz, die L176 musste sogar zeitweise halbseitig gesperrt werden. Die Polizei weist an dieser Stelle noch einmal auf die Gefahren der dunklen Jahreszeit und den Wildwechsel bei Eintritt der Dämmerung hin.

