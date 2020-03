Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Taxifahrer überfallen: 51-Jähriger mit Messer bedroht und ausgeraubt

Minden, Bückeburg (ots)

Zu einem Überfall auf einen Taxifahrer ist es am Mittwochabend in der Mindener Innenstadt auf dem Martinikirchhof gekommen. Dem für ein Bückeburger Unternehmen tätigen 51-Jährigen wurde unter Vorhalt eines Messers das Geld geraubt. Der Mann blieb äußerlich unverletzt. Die leere Geldbörse und der zunächst ebenfalls entwendete Autoschlüssel wurden später in der Nähe aufgefunden.

Der 51-Jährige war gegen 20.45 Uhr zur Gartenstraße in Bückeburg bestellt worden. Hier stiegen zwei etwa 20 bis 25 Jahre alte Männer ein, die nach Minden chauffiert werden wollten. Ein genaues Ziel gaben die Unbekannten dabei nicht an. Als die Fahrt letztlich am Martinikirchhof endete, bedrohte der auf dem Rücksitz befindliche Fahrgast plötzlich den 51-Jährigen mit einem Messer. Gleichzeitig forderte das Duo von dem Fahrer die Herausgabe der Geldbörse sowie des Autoschlüssels. Damit verschwanden die Unbekannten. Anschließend informierte der Taxifahrer seine Zentrale und die Polizei.

Dort ging der Notruf gegen 21.17 Uhr ein. Die alarmierten Beamten, darunter auch ein Diensthundeführer, nahmen umgehend die Fahndung nach den Flüchtigen auf. Die endete letztlich aber ohne greifbares Ergebnis. Um kurz nach 22 Uhr meldete sich ein Anwohner der Ritterstraße. Der hatte im Hinterhof zwischen den Mülltonnen liegend eine schwarze Geldbörse samt Papieren entdeckt. Diese hatten die Räuber auf ihrer Flucht dort weggeworfen.

Das Opfer beschrieb einen der Gesuchten als auffällig beleibt. Der Mann sei circa 1,80 bis 1,90 Meter groß und habe ein rundes Gesicht sowie kurze schwarze Haare mit Undercut. Dessen Komplize sei hingegen schlank, mit etwa 1,60 bis 1,70 Meter deutlich kleiner und habe einen dünn geschnittenen Bart, welcher von den Koteletten bis zu Kinn reichte.

Mit ihm, so der Taxifahrer weiter, habe man Hochdeutsch gesprochen. Untereinander hätten sich die Männer jedoch in einer ihm fremden Sprache unterhalten. Die Polizei Minden-Lübbecke bittet bei der Fahndung nach den Unbekannten um Hinweise unter Telefon (0571) 88660.

