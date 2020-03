Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Wertgegenstände aus Autos gestohlen

Bad Oeynhausen (ots)

Zu drei Diebstählen aus PKWs ist es in den Abend- oder Nachtstunden zu Mittwoch gekommen.

So suchten bislang unbekannte Täter die drei Volkswagen in der Straße "Auf'm Knappe" in Eidinghausen sowie in Dehme in der "Dehmer Heide" und der "Wasserstraße" auf. Alle Geschädigten bemerkten morgens, dass man die Autos geöffnet hatte. Aufbruchspuren fanden sich nicht. Den Innenraum der Fahrzeuge hatten die Täter augenscheinlich gründlich durchsucht.

Während man bei dem auf einer Hofeinfahrt stehenden Touran in der Straße "Auf'm Knappe" nach derzeitigem Ermittlungsstand nichts entwendete, stahl man nicht weit davon entfernt aus einem VW Caddy in der "Wasserstraße" eine Werkzeugtasche und ein Laptop. Aus dem Passat, welcher sich in der "Dehmer Heide" auf einem Hof befunden hatte, entnahmen die Kriminellen eine braune Geldbörse samt Inhalt.

Hinweise zu den Tätern bitte an die Polizei unter (0571) 88660.

