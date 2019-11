Feuerwehr Ratingen

FW Ratingen: Mehrere Wasserbedingte Einsätze durch anhaltenden Regen.

Ratingen (ots)

Ratingen, Stadtgebiet 18.11.19, 18:33 Uhr Wasserbedingte Einsätze durch anhaltenden Regen. Am frühen Abend wurde die Feuerwehr Ratingen durch den anhaltenden Niederschlag zu mehreren mit Regenwasser vollgelaufene Keller gerufen. Eine Einsatzhäufung war im Bereich Bachstraße, Scheifenkamp, Am Kleinen Rahm und Kettwiger Straße. Die Einsatzstellen lagen alle, mit Ausnahme der Kettwiger Straße, im Einzugsgebiet des Regenrückhaltebecken Dechenstraße. In enger Zusammenarbeit mit dem Tiefbauamt wurde die Anlage an der Dechenstraße kontrolliert. Die Anlage zur Wasserregulierung hat ohne Probleme funktioniert und die Wassermassen auf die vorgesehenen Bachläufe ordnungsgemäß verteilt. Insgesamt mussten acht Einsatzstellen von der Feuerwehr Ratingen bis ca. 22:30 Uhr abgearbeitet werden. Im Einsatz waren neben der Berufsfeuerwehr die Löschzüge der Freiwilligenfeuerwehr Ratingen Mitte und Hösel. (R. Schneiders)

