Polizei Steinfurt

POL-ST: Recke, Verkehrsunfall mit Verletzten

Recke (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Kreuzung Am Mersch/Steinbecker Straße sind am Sonntagnachmittag (14.04.2019) fünf Personen schwer verletzt worden. Ein 84-jähriger Autofahrer aus den Niederlanden wollte die Kreuzung gegen 15.30 Uhr überqueren. Dabei kam es zur Kollision mit dem vorfahrtberechtigten Wagen eines 35-jährigen Emsdetteners. Die beiden Fahrer sowie drei im Fahrzeug des 35-Jährigen mitfahrende Personen im Alter von 3, 10 und 31 Jahren wurden schwer verletzt. Alle fünf Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht. Die Steinbecker Straße war für etwa 1,5 Stunden in beide Richtungen gesperrt.

