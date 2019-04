POL-ST: Altenberge, Verkehrsunfallflucht

Polizei Steinfurt

Eine 58-jährige Autofahrerin parkte am Freitag (12.04.), gegen 16.45 Uhr, ihren dunklen Subaru Forester auf dem K&K-Parkplatz. Als sie gegen 17.30 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie vorne rechts am Kotflügel eine Unfallbeschädigung fest. Der Sachschaden beläuft sich etwa 1.200 Euro. Der Verursacher hatte sich zwischenzeitlich unerlaubt vom Unfallort entfernt. Hinweise auf das flüchtige Fahrzeug bitte an die Polizei Greven, Telefon 02571-928-4455.

