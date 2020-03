Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Neustadt - Zaun und PKW beschädigt und im Anschluss geflüchtet - Zeugenaufruf

Neustadt/Weinstraße (ots)

Vermutlich bei einem Wendemanöver beschädigte am 14.03.2020, gegen 02:43 Uhr ein Fahrzeug einen geparkten PKW sowie einen Zaun in der Heinrich-Strieffler-Straße in Neustadt/Weinstraße. Im Anschluss verließ das Fahrzeug mit quietschenden Reifen die Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Es wurde ein Strafanzeige aufgenommen.

Weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße zu melden.

