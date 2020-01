Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Münsterstraße/29-jähriger Mann ausgeraubt

Coesfeld (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu einem Raub in der Nacht auf Sonntag (5.1.20) an der Münsterstraße machen können. Ein unbekannter Mann soll gegen 3.10 Uhr einen 29-jährigen Mann aus Bulgarien mit Reizgas und im Anschluss durch Schläge und Tritte verletzt haben. Der Täter habe dem Geschädigten dann das Mobiltelefon entwendet. Ein Rettungswagen brachte den 29-Jährigen in ein Krankenhaus. Die Polizei in Lüdinghausen bittet Zeugen, sich unter 02591-7930 zu melden.

