Bundespolizeiinspektion Trier

BPOL-TR: Eine Kontrolle - zwei Haftbefehle

Trier (ots)

Zwei mit Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth gesuchte Rumänen wurden am Montagmorgen auf der BAB 64, Parkplatz Markusberg, von der Bundespolizei Trier verhaftet. Die beiden wegen Sachbeschädigung verurteilten Männer waren zuvor mit einem VW Passat mit rumänischer Zulassung von Luxemburg nach Deutschland eingereist. Die haftbefreienden Beträge konnten beide nicht aufbringen, so dass der Fahrer die nächsten 45 Tage und sein Beifahrer die nächsten 50 Tage in der JVA Trier verbringen werden.

