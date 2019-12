BPOL-TR: Bundespolizei Trier spendet für Benedikt-Labre-Haus

Bundespolizeiinspektion Trier

Bundespolizei Trier spendet für Benedikt-Labre-Haus

Trier

Am 23.12.2019 übergab der stellvertretende Leiter der Bundespolizeiinspektion Trier, EPHK Leidinger, eine Spende in Höhe von 500 Euro an das Benedikt-Labre-Haus in Trier.

Die am Heiligabend Dienst leistenden Bundespolizisten/innen verzichten zugunsten eines sozialen Zwecks auf ihre weihnachtliche Zuwendung.

Caritasdirektor Herr Dr. Bernd Kettern und der Leiter der Einrichtung Herr Johannes Maxheim nahmen die Spende persönlich entgegen. Sie bedankten sich herzlich bei den Beschäftigten der Bundespolizei Trier für die finanzielle Unterstützung, welche der Wohnungslosenhilfe zugutekommt.

