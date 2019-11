Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer- Versuchter Einbruch in Praxis und Diebstahl (14/1311)

Speyer (ots)

05.11 - 12.11.2019

Zwischen dem 05. - 12.11.2019 versuchte/n unbekannte/r Täter eine Tür zu einem Gymnastikraum einer Physiotherapiepraxis in der Wormser Landstraße aufzudrücken. Offensichtlich blieb es bei einem Einbruchsversuch, bei dem ein Schaden von ca. 200 EUR an der Tür entstand. Bei der Tatortaufnahme wurde weiterhin bekannt, dass am 06.11.2019 das Fehlen einer Spardose aus der Praxis mit ca. 250EUR festgestellt wurde. Ob die Entwendung der Spardose mit dem versuchten Einbruch in Zusammenhang steht, ist Gegenstand der derzeitigen Ermittlungen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

