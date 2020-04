Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl aus einem PKW- Täter nehmen medizinisches Gerät mit

Herford (ots)

(sls) Einen kurzen Zeitraum von 10 Minuten nutzten Unbekannte an der Lerchenstraße in Herford, um bei einem Fahrzeug eines Häuslichen Pflegedienstes die Seitenscheibe einzuschlagen. Das Fahrzeug wurde durch eine Mitarbeiterin des Pflegedienstes am Dienstagnachmittag gegen 17.10 Uhr vor der Hausnummer 9 abgestellt, um eine medizinische Versorgung vorzunehmen. Bei ihrer Rückkehr einige Minuten später stellte die Mitarbeiterin fest, dass unbekannte Täter die Scheibe der Beifahrerseite einschlugen. Aus dem Inneren entwendeten sie eine rote Arbeitstasche mit einem Blutdruckmessgerät und mehrere Einmalhandschuhe. Ein brauner Pullover wurde ebenfalls zum Diebesgut. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Die Polizei Herford ist auf der Suche nach Zeugen. Wem ist im Bereich des Tatortes etwas Verdächtiges aufgefallen oder kann mögliche Angaben zum Diebstahl machen? Bitte melden sie sich unter der Telefonnummer 05221-8880.

