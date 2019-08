Polizei Gütersloh

POL-GT: Körperverletzung - Zeugen gesucht

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - Am frühen Samstagmorgen (17.08., 03.30 Uhr) ist es auf am Rande des Schützenfestes am Wösteweg zu einer Körperverletzung zum Nachteil einer 20-jährigen Rheda-Wiedenbrückerin gekommen.

Die Geschädigte befand sich zum Tatzeitpunkt in der Nähe der Toilettenwagen, als sie nach einem kurzen Wortgefecht von einem bislang unbekannten Mann geschlagen wurde. Die 20-Jährige stürzte und verletzte sich dabei leicht.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: Ca.180-190 cm groß und ca. 25 Jahre alt. Er hatte kurze dunkle Haare, trug ein schwarzes T-Shirt, eine dunkle Hose und weiße Turnschuhe.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem beschriebenen Sachverhalt machen? Wer kann Hinweise zu der beschriebenen tatverdächtigen Person geben?

Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

