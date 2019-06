Bundespolizeiinspektion Hannover

BPOL-H: Braunschweig: Gesuchten Straftäter verhaftet

Hannover (ots)

Am Freitagabend kontrollierten Bundespolizisten einen Rumänen (35) am Hauptbahnhof. Der Mann wurde gleich mehrfach gesucht, wegen Diebstahls und eines besonders schweren Falls des Diebstahls. Weiterhin lag ein Vollstreckungshaftbefehl vor. Der wohnsitzlose Rumäne hatte eine Geldstrafe in Höhe von 390 Euro nicht bezahlt. Die Bundespolizisten brachten den Mann in die Justizvollzugsanstalt. Dort sitzt er nun ersatzweise 39 Tage in Haft.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Hannover

Martin Ackert

Telefon: 0511 123848-1030 o. Mobil 0162 4829764

E-Mail: martin.ackert@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

Twitter: https://twitter.com/bpol_nord

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Hannover, übermittelt durch news aktuell