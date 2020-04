Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Zusammenstoß im Begegnungsverkehr- Polizei sucht Unfallbeteiligten

Herford (ots)

(sls) Am frühen Dienstagmorgen (14.4.) kam es gegen 08.30 Uhr zu einem Unfall auf der Engerstraße in Herford. In Höhe der Hausnummer 197 kam einen 29-jährigen LKW-Fahrer aus Bielefeld ein weiterer weißer LKW entgegen. Der Führer des weißen LKW kam dabei auf die Gegenfahrbahn des Bielefelders und stieß mit dessen roten Scania zusammen. Beide Fahrzeugführer haben ihr Fahrzeug nach dem Zusammenstoß kurz angehalten, um scheinbar die Schäden in Augenschein zu nehmen. Der Fahrer des weißen LKW stieg daraufhin jedoch sofort wieder in sein Fahrzeug, ohne seine entsprechenden Personalien für eine Schadensregulierung zu hinterlassen und fuhr weiter. Der 29-Jährige konnte dem wegfahrenden Fahrzeug nicht mehr folgen. Das Verkehrskommissariat ermittelt nun in diesem Unfall und bittet den weiteren Unfallbeteiligten oder Zeugen zum Unfall, sich zu melden (Tel. 05221-8880).

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell