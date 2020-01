Feuerwehr Oberhausen

FW-OB: Bewegte Einsatznacht bei der Feuerwehr Oberhausen zum Jahreswechsel

Der Jahreswechsel verlief trotz einer guten Vorbereitung der Feuerwehr sehr unruhig. Die Löschzüge der Berufsfeuerwehr, unterstützt durch die Freiwilligen Feuerwehren, mussten zum Jahreswechsel bis in den frühen Morgenstunden zu insgesamt 23 Brand und Hilfeleistungseinsätzen ausrücken. Hierzu zählten auch einige Containerbrände. Um ca. 1:10 wurde der Löschzug der Feuerwache 1 zu einem Meldereinsatz auf der Duisburgerstr. alarmiert, parallel gingen in der Leitstelle mehrere Notrufe über einen Kellerbrand eines Mehrfamilienhauses auf der Liebknechtstraße ein. Bei Eintreffen des Löschzuges der Feuerwache 2 und des Führungsdienstes konnten die oberen Etagen, durch die dichte Rauchentwicklung und der großen Hitze, über das Treppenhaus nicht mehr erreicht werden. Es mussten insgesamt 21 Personen über Leitern und die Drehleitern in Sicherheit gebracht werden. 17 Personen mussten wegen einer Rauchgasvergiftung in mehrere Krankenhäuser gebracht werden. Hierbei kamen 65 Rettungskräfte, unterstützt durch ASB, DRK und Johanniter Unfallhilfe zum Einsatz. Der Einsatz dauerte ca. 3 ½ stunden. Anschließend übernahm die Freiwillige Feuerwehr eine Brandwache. Durch die starke Rauchentwicklung konnten und durften die Wohnungen nicht mehr betreten werden. Für die Bewohner die nicht bei Bekannten und Verwandten untergebracht werden konnten wurden Notunterkünfte bereitgestellt. Drüber hinaus wurden in der Schicht weiter 98 Rettungsdienstliche Einsätze abgearbeitet. Im Vergleich zu den Letzen Jahren konnten hierbei aber weniger Verletzungen durch falsche Handhabung von Feuerwerkskörper verzeichnet werden.

