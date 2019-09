Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Diebe stehlen 150 kg schweren Hydraulikhammer

Altena (ots)

Bereits zwischen dem 22. und 24. August verschwand auf einer Baustelle an der Bahnhofstraße ein etwa 150 kg schwerer Hydraulikhammer. Das Werkzeug vom Hersteller NBK wurde zuletzt an Nachmittag des 22.8. benutzt. Am darauffolgenden Samstag stellten Arbeiter sein Verschwinden fest.

Wer kann Angaben zum Verbleib machen? Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge im fraglichen Tatzeitraum gesehen? Hinweise nimmt die Wache in Altena unter 02352/9199-0 entgegen.

