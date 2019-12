FW-OB: Kellerbrand

Feuerwehr Oberhausen

Am Montag den 23.12.2019 um 9:57 Uhr bemerkte eine Bewohnerin eines Wohnhauses auf der Schultheisstraße eine Rauchentwicklung in einem Kellerraum und informierte die Leitstelle der Feuerwehr Oberhausen. Von der Feuer- und Rettungswache 1 in Oberhausen wurde daraufhin der Löschzug 1 unter dem Stichwort Brand 1 alarmiert.

Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte an der Einsatzstelle wurde eine dichte Verrauchung des Kellers bestätigt. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich bereits keine Bewohner mehr im Haus.

Umgehend wurde ein Trupp unter Atemschutz zur Brandbekämpfung in den Keller geschickt. Der Trupp konnte schon nach kurzer Zeit den Brand im Bereich des Hauswirtschaftsraums lokalisieren und ablöschen. Gebrannt hatten zwei Waschmaschinen, die nach dem Ablöschen von den Einsatzkräften ins freie gebracht wurden. Im Anschluss daran wurde der Keller sowie Teile des Treppenhauses mithilfe eines Höchleistungslüfters umfangreich belüftet und von giftigen Brandgasen befreit.

Glücklicherweise kamen bei dem Einsatz keine Personen zu Schaden. Der entstandene Schaden beschränkte sich auf den Keller, sodass alle Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren konnten und dort die kommenden Feiertage verbringen können.

Die Feuerwehr war für etwa 2 Stunden mit insgesamt 19 Einsatzkräften in dem Einsatz gebunden.

