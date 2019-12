Feuerwehr Oberhausen

FW-OB: Wohnungsbrand in der Langemarkstraße

Oberhausen (ots)

Zu einem Wohnungsbrand in der Langemarkstraße wurde die Oberhausener Berufsfeuerwehr am Abend des 5. Dezember gerufen. Mehrere Anwohner alarmierten gegen 22:40 Uhr die Leitstelle der Feuerwehr, nachdem sie den Brand im fünften Obergeschoss des Wohnhauses entdeckt hatten. Beim Eintreffen von zwei Löschzügen mit 40 Einsatzkräften der Feuerwehr hatte die ebenfalls alarmierte Polizei die Bewohner der unteren vier Etagen bereits evakuiert. Mit zwei Trupps zur Menschenrettung und einem Trupp zur Brandbekämpfung rückte die Feuerwehr vor und konnte drei Personen aus den oberen Stockwerken retten, von denen eine Person schwer und die beiden anderen leicht verletzt in Krankenhäuser zur weiteren Behandlung gebracht werden mussten. Unterstützt wurde die Oberhausener Feuerwehr dabei von einem Rettungswagen der Mülheimer Berufsfeuerwehr und vom Deutschen Roten Kreuz. Den Grundschutz für das Stadtgebiet übernahm während des Einsatzes die Freiwillige Feuerwehr. Nach ca. einer dreiviertel Stunde war der Brand gelöscht und zur Entrauchung des Gebäudes wurden Hochdrucklüfter eingesetzt. Ein Bewohner wurde vom Bereich Öffentliche Ordnung der Stadt Oberhausen in einer Notunterkunft untergebracht, die übrigen kamen bei Freunden und Verwandten unter. Die Brandursachenermittlung ist nun Aufgabe der Polizei.

