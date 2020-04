Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Pakete aus Kleintransporter entwendet- Täter dringen in Renault Kangoo ein

Kirchlengern (ots)

(sls) An der Brandhorststraße in Kirchlengern kam es in der Nacht zu Donnerstag (16.4.) zu einem Diebstahl aus einem Lieferwagen eines Paketzustellers. Der Kleintransporter Renault Kangoo wurde durch den Benutzer auf dem Grundstück eines Mehrfamilienhauses am Mittwochabend gegen 16.30 Uhr verschlossen abgestellt. Am Donnerstagmorgen stellte der Benutzer fest, dass die Hecktür des Transportes offen stand. Unbekannte gelangten auf bisher unbekannte Art und Weise in das Fahrzeug und entwendeten vier Pakete, eine schwarze Stoffweste und auch noch ein Tablet. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Wie die Pakete vom Tatort abtransportiert wurden, konnte bislang noch nicht geklärt werden. Das Kriminalkommissariat bittet Zeugen, die Angaben zum Diebstahl machen können, sich zu melden (Tel. 05221-8880).

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell