Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Vandalismus durch Unbekannte- Pkw und Jalousien beschädigt

Enger (ots)

(sls) Am Minden-Weseler-Weg in Enger kam es Freitagnacht (17.4.) zu mehreren Sachbeschädigungen. Durch unbekannte Täter wurde zunächst von einem Grundstück eines Mehrfamilienhauses ein Dekorationsstein mitgenommen und gegen die Beifahrerseite eines VW Touran geworfen. Dadurch wurde die Scheibe zerstört und der Metallrahmen beschädigt. Zu einer weiteren Sachbeschädigung kam es dann ein Haus weiter. Hier nahmen die Täter Pflastersteine und warfen diese gegen zwei Fenster des Mehrfamilienhauses. Dort wurden beide Kunststoffrolläden durchschlagen. Bei einem der dahinter liegenden Fenster wurde die äußere Scheibe der Doppelverglasung beschädigt. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Die Bewohner beider Häuser nahmen in der Zeit von 02.00 - 02.20 Uhr verdächtige Geräusche (lauter Knall) war, so dass es sich möglicher Weise um die genaue Tatzeit handeln könnte. Die Kriminalpolizei ermittelt in beiden Fällen und bittet weitere Zeugen sich zu melden (Tel. 05221-8880).

