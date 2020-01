Polizei Paderborn

POL-PB: Auto erfasst Radfahrerin

Hövelhof (ots)

(mh) Bei einem Verkehrsunfall auf der Kreuzung der Paderborner Straße mit der Straße Am Finkenbach und dem Wassermannweg in Hövelhof hat sich eine Radfahrerin am Montag leichte Verletzungen zugezogen. Die 54-Jährige war gegen 10.06 Uhr auf Am Finkenbach unterwegs und wollte die Paderborner Straße in Richtung Wassermannweg überqueren. Dabei wurde sie vom Toyota einer 31-Jährigen erfasst, die vom Wassermannweg aus nach links auf die Paderborner Straße in Fahrtrichtung Sennelager abbiegen wollte. Die Radfahrerin, die keinen Helm trug, fiel zu Boden und zog sich leichte Kopfverletzungen zu, die notärztlich versorgt wurden.

