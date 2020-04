Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte dringen in Bäckerei ein- Tresor aufgebrochen

Löhne (ots)

(sls) Bereits in der Nacht zu Freitag (17.4.) kam es wiederholt zu einem Einbruch in eine Bäckerei an der Weihestraße. Um in die Bäckerei zu gelangen bestiegen die Täter zunächst das Dach des anliegenden Einkaufsmarktes. Anschließend gelangten sie über den Dachboden in das Innere der Bäckerei. Dort gingen sie scheinbar gezielt einen Tresor an, der in einem der Lagerräume verankert war. Der Tresor wurde aufgebrochen und ein vierstelliger Geldbetrag entwendet. Anschließend verließen die bisher unbekannten Täter das Gebäude. Die Tat wurde am Freitagmorgen gegen 05.40 Uhr durch eine Mitarbeiterin festgestellt. In wie weit es einen Zusammenhang mit einem gleichgelagerten Einbruch vom 03. April gibt, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Die Polizei Herford bittet Zeugen, die weitere Angaben zum Einbruch oder den Tätern machen können, sich zu melden (Tel.05221-8880).

