Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Zeugen für Körperverletzung gesucht

Gronau (ots)

Zu einer Körperverletzung vom 24.11.2019 (Nacht zum Sonntag, ca. 03.00 Uhr) sucht die Kripo Gronau nun weitere Zeugen. Ein 17 Jahre alter Gronauer war im Bereich der Brücke an der Bürgerhalle nach dem derzeitigen Ermittlungsstand durch mehrere Schläger übel zugerichtet worden, sodass er im Krankenhaus stationär behandelt werden musste.

Zwischenzeitlich wurden bereits mehrere Zeugen und auch Tatverdächtige vernommen. Demnach haben vermutlich noch weitere Zeugen das Geschehen beobachtet (in der Tatnacht fand in der Bürgerhalle eine Stufenparty statt). Diese noch unbekannten Zeugen werden gebeten, sich bei der Kripo in Gronau (02562) 9260 zu melden.

