Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Reken - Autofahrerin kam von der Straße ab

Reken (ots)

Am Mittwoch befuhr eine 49 Jahre alte Autofahrerin aus Reken gegen 09.25 Uhr die Kreisstraße 11 aus Richtung Heiden in Richtung Reken. In einer leichten Linkskurve verlor sie die Kontrolle über ihren Pkw und kam von der Fahrbahn ab. Der Wagen beschädigte mehrere Elemente eines Doppelstabmattenzauns und ein Stück Weidezaun, bevor er auf dem Acker zum Stillstand kam. Der Rettungsdienst brachte die Rekenerin zur Untersuchung bzw. ambulanten Behandlung ins Krankenhaus.

