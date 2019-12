Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Schöppingen - Auf Glatteis die Kontrolle verloren

Schöppingen (ots)

Leichte Verletzungen hat eine Autofahrerin am Mittwoch in Schöppingen bei einem Unfall erlitten. Die 19-Jährige war gegen 07.40 Uhr mit ihrem Wagen auf der K32 in nördlicher Richtung unterwegs. Ausgangs einer Linkskurve auf einer Kuppe verlor sie ersten Erkenntnissen zufolge auf Glatteis die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Es nach rechts von der Straße ab, fuhr in einen Graben, überschlug sich und kam anschließend auf dem Dach liegend zum Stillstand. Ein Rettungswagen brachte die Coesfelderin in ein Krankenhaus, das sie nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 6.500 Euro.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell