POL-PB: Vier Unfälle mit Radfahrern

Am Dienstag und am Mittwoch kam es im Paderborner Stadtgebiet zu vier Verkehrsunfällen mit leichtverletzten Fahrradfahrern. Zweimal waren Elektrofahrräder beteiligt.

In der Straße An der Kapelle fuhr am Dienstag eine 31-jährige Frau um 07.45 Uhr mit ihrem BMW rückwärts aus einer verkehrsberuhigten Stichstraße auf die Fahrbahn. Dabei übersah sie einen 28-jährigen Mann, der auf einem Mountainbike in Fahrtrichtung Fürstenallee unterwegs war. Der Radfahrer prallte gegen das Fahrzeug und wurde über Heck des Autos zu Boden geschleudert. Er zog sich leichte Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Am Auto entstand ein Sachschaden von 1.000 Euro.

Ebenfalls am Dienstag kam um 10.40 Uhr ein 39-jähriger Pedelecfahrer zu Fall, der den Pohlweg in Richtung Universität befuhr. Kurz nach der Einmündung zur Grabbestraße musste er einem entgegenkommenden Lastwagen nach rechts ausweichen. Bei dem Sturz erlitt der Elektroradfahrer leichte Verletzungen, die im Krankenhaus behandelt wurden. Der LKW setzte seine Fahrt unterdessen fort. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht und bittet Zeugen, sachdienliche Hinweise über die Telefonnummer 05252/3060 zu melden.

Um 14.04 Uhr kollidierte ein 61-jähriger Taxifahrer auf dem Karl-Schoppe-Weg mit einer Radfahrerin. Der Taxifahrer wollte nach links auf die Steubenstraße abbiegen.Dabei kam es zur Kollision mit einer 61-jährigen Fahrradfahrerin,die entgegen der Fahrtrichtung auf dem Geh- und Radweg in Richtung Benhauser Straße unterwegs war. Die Frau wurde leicht verletzt.

Am Mittwoch zog sich ein 28-jähriger Pedelecfahrer um 15.00 Uhr auf der Widukindstraße leichte Verletzungen zu. Er war in Fahrtrichtung Borchener Straße unterwegs, als ihm ein 51-jähriger Mann in einem Ford Transit entgegenkam. Beide Verkehrsteilnehmer fuhren in einer Engstelle aneinander vorbei. Dabei soll es zu einer Berührung gekommen sein. Sachschaden entstand dabei nicht. Die Polizei bittet auch hier Zeugen, sich über die Telefonnummer 05252/3060 zu melden.

