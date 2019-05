Polizei Paderborn

POL-PB: Achtung: Falsche Polizeibeamte rufen an! - Aktuelle Warnung vor Telefonbetrügern

Kreis Paderborn (ots)

(mb) Aktuell werden am Donnerstag, 02.05.2019, Anrufe von "falschen Polizeibeamten" aus Paderborn gemeldet. Einige Anrufe sind vormittags im Bereich Stadtheide eingegangen. Die Polizei hat bereits mehrere Strafanzeigen aufgenommen.

Die Opfer hatten die Betrugsversuche durchschaut und die Gespräche beendet. Bislang ist kein Schaden eingetreten. Das wäre aber beinahe am Dienstag bei einem Betrugsversuch zum Nachteil eines 75-Jährigen in Delbrück passiert. Die Täter hatten sich am Telefon als Polizeibeamte ausgegeben und dem Senioren mit ihrer Geschichte über Einbrüche in der Nähe Angst gemacht. Sie hatten den Mann derart unter Druck gesetzt, dass er zur Bank fuhr und über 10.000 Euro Bargeld abheben wollte. Mehrfach hatten die Anrufer am Telefon gewechselt. Auch außer Haus hielten ihn die Täter am Handy ständig unter Druck. Eine Bankmitarbeiterin erkannte die Betrugsmasche und schaltete die Polizei ein, bevor es zu einer Geldübergabe kommen konnte.

Bereits am Montag hatten sich Betrüger in Paderborn am Telefon einer 92-Jährigen als Kriminalbeamte vorgestellt. Die Seniorin legte aber rechtzeitig auf.

Achtung!

- Die echte Polizei ruft Sie niemals an und fragt nach Wertsachen im Haus oder Geld auf der Bank!

- Lassen Sie sich nicht von Telefonnummern im Telefondisplay irritieren. Die Täter "fälschen" ihre Nummern sofern eine Übermittlung stattfindet.

- Geben Sie niemals Geld oder Wertsachen an fremde Menschen heraus.

- Beenden Sie solche Telefonate konsequent, indem Sie den Hörer auflegen.

- Holen Sie sich in jedem Fall - egal was die Anruferinnen oder Anrufer Ihnen erzählen oder raten - persönlichen Beistand oder Rat bei einer Person Ihres Vertrauens.

- Informieren Sie die echte Polizei über den Notruf 110.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Paderborn

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Telefon: 05251/306-1320

E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de



Außerhalb der Bürozeiten:



Leitstelle Polizei Paderborn

Telefon: 05251/ 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell