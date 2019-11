Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 10.11.2019

Peine (ots)

Einbruch in eine Zahnarztpraxis in Lengede

Unbekannte Täter brachen im Zeitraum von Freitag, 08.11.19, bis zum Samstag, 09.11.19, in eine Zahnarztpraxis in Lengede ein und entwendeten aus der Praxis eine geringe Menge Bargeld. Hinweise nimmt die Polizei Peine unter der Telefonnummer: 05171-999-0 entgegen.

Fahren mit einem Pkw unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen

Ein Autofahrer wurde am frühen Sonntagmorgen, 10.11.19, gegen 01:10 Uhr in der Burgdorfer Straße in Peine-Vöhrum angehalten und kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass der 22-Jährige Peiner mit 0,55 Promille nicht nur unter Alkoholeinfluss stand, sondern offenbar zuvor auch Drogen konsumiert hatte. Der freiwillige Drogentest war positiv. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

