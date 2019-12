Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden-Warmbach/ LKr. Lörrach Diebstahl und Sachbeschädigung an Verkehrszeichen in der Eichbergstraße an Weihnachten - Zeugen gesucht -

Freiburg (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag wurden durch mehrere Täter in der Eichbergstraße in Rheinfelden, in Höhe des Europastadions ein Verkehrszeichen mit massiver Gewalteinwirkung aus dem Boden gerissen. Die Täterschaft legte das Verkehrszeichen anschließend auf den dortigen Gehweg. Durch die unbekannten Täter wurde das an der Metallhalterung angebrachte Zusatzeichen "Stadt Rheinfelden" entwendet.

Der Sachschaden wird auf ca. 1000 Euro geschätzt.

Das Polizeirevier in Rheinfelden hat die weiteren Ermittlungen wegen Sachbeschädigung und Diebstahl aufgenommen und sucht Zeugen. Die Zeugen mögen sich bitte unter der Telefonnummer 07623/740-40 melden.

