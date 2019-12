Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Müllheim, LKr. Breisgau-Hochschwarzwald Brand in Lokal in der Müllheimer Innenstadt

Freiburg (ots)

Aus bislang unbekannter Ursache kam es am ersten Weihnachtsfeiertag, gg. 12.30 Uhr, zu einem Brand in einem Szenelokal in der Mülheimer Hauptstraße.

Die alarmierten Erstkräfte der Feuerwehr konnte im Innern des Lokals einen Brand ausmachen und umgehend löschen, bevor das Feuer weiter auf das Gebäude übergriff.

Dennoch wurden das Anwesen, auch wegen der starken Rauchbildung, vorsorglich geräumt. Später wurden die Wohnungen wieder freigegeben und die Bewohner kehrten zurück. Personen kamen durch den Brand nicht zu Schaden.

Die Lokalität selbst ist derzeit nicht betretbar und bleibt vorerst geschlossen.

Beamte des Polizeireviers Müllheim haben die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

